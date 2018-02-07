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İsrail'den Şam'a füze saldırısı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediği duyuruldu

İsrail'den Şam'a füze saldırısı

Suriye devlet televizyonu, yeni bir 'İsrail saldırganlığı' olarak tanımladıkları saldırının Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. 

Saldırının gerçekleştiği ifade edilen bölgede 3 patlama duyulduğu aktarılırken, Suriye hava savunma sistemlerinin de füzelere karşılık verdiği ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. 

Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #şam #füze #suriye
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