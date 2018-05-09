Şam'ın doğusundaki Kisva bölgesine füze saldırısı düzenlendi.
Suriye basını, şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.
İki füzenin Suriye sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı.
Edinilen bilgilere göre saldırı İsrail tarafından geldi.
Askeri kaynak, İsrail’in Kisve Bölgesini iki füzeyle hedef almaya çalıştığına dikkat çekti. Kaynaklar, hava güçlerinin füzeleri hedefe ulaşmadan önce imha ettiklerini vurguladı.
Ayrıca İsrail ordusunun Suriye'nin olası operasyonlarına karşı alarma geçtiği aktarıldı.
ulusal.com.tr
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