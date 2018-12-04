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İsrail'den yeni saldırganlık

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı yeni bir operasyona başladıklarını duyurdu. Kuzey Kalkanı adındaki harekatın amacı Hizbullah kullanımdaki Lübnan-İsrail arasındaki tünelleri imha etmek olarak açıklandı. İsrail devleti operasyon yapacağı bölgeleri sivillere kapatarak Özel Güvenlik Bölgesi ilan etti.

İsrail'den yeni saldırganlık

İsrail, Lübnan sınırında yeni bir saldırıya başladığını açıkladı. İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı Kuzey Kalkanı Harekâtı'nı başlattığını duyurdu.

Operasyon amacı İsrail sınırındaki tünelleri yıkmak olarak açıkladı. İsrail ordusu tünellerin Hizbullah tarafından İsrail'e sızmak için kullanıldığını iddia ediyor.

İsrail Savunma Güçleri'nin açıklamasına göre İsrail askerleri operasyon öncesi Lübnan sınırına konuşlandırıldı. Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah'ın kullandığı tünellere yönelik operasyon askerlerin konuşlandırılmasıyla başlamış oldu. Operasyonla birlikte sınırdaki bazı bölgeler Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi. Sivillere kapatıldı.

İsrail kaynaklarına göre Lübnan Hükümeti tünelleri kontrol etmekte ve Hizbullah'ın hareketlerini engellemekte yetersiz kalıyor. Betondan inşa edilmiş tüneller ise kaçış şaftlarına sahip ve jeneratör ile havalandırma sistemleri ile donatılmış durumda.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil
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