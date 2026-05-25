İsrail donanmasına büyük şok: Kimlikleri ifşa edilen 69 askerin başına ödül koyuldu

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayımladı. Grup, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği"ne mensup askerlerin verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda hukuksuzca müdahalede bulunan siyonist İsrail rejimine karşı yürütülen siber operasyon hakkında gruptan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran katil İsrail ordusu "denizde bozgunculuk çıkaranlar" ifadeleriyle nitelendirildi.

ASKERLERİN HER BİRİ İÇİN 100 BİN DOLAR ÖDÜL

Siyonizmin bölgedeki suç ortaklarına karşı siber savaşı yeni bir boyuta taşıyan Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Tel Aviv hükümetine seslenen hacker grubu, her bir kabine üyesinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu iddia etti. İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GRUBUN GEÇMİŞTEKİ ÜST DÜZEY SİBER EYLEMLERİ

Filistin halkının direnişine siber alanda destek veren Hanzala, İsrail kurumları ve askeri personeline yönelik siber saldırılarıyla sık sık gündeme geliyor. Grup, 9 Nisan'da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.

İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.