İsrail dört bir yandan vuruldu

Direniş güçleri İsrail’i dört bir yandan hedef aldı. Hizbullah kuzeyden, Yemen güneyden, Kassam Tugayları ise batıdan İsrail’i vurdu. Çok sayıda İsrail askeri hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrailli siviller sığınakları kaçtı.

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İsrail dört bir yandan vuruldu
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Gazze’de Hamas, Lübnan’da Hizbullah ve Yemen, İsrail’i art arda vurdu.

Hizbullah, srail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füzeyle hedef alırken İsrail’in kuzeyine ise tam 175 roket fırlattı.

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail askerlerine saldırılar düzenledi.

Kassam güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısına giren İsrail askerleriyle sıfır mesafeden çatışmaya girdi. Hamas’tan yapılan açıklamada Çatışmalarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri ise İsrail'in güneyindeki Eylat ve orta kesimlerdeki Yafa kentini iki balistik füze ve birçok İHA'yla hedef aldı.

Yemenli Sözcü Yahya Seri, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurduğunu ve "operasyonun başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

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