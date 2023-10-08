Dünya'nın Gözü Gazze'de! İşte Son Gelişmeler

Aksa Tufanı operasyonunu desteklediğini duyuran Lübnan Hizbullah’ı, Beyrut’ta Filistin halkı dayanışma mitingi düzenledi.



Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safi el-Din, Filistin'de mücahitlerin Aksa Tufanı ile destan yazdığını söyledi. “Bu savaş, yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Filistin topraklarında onlarca yıldır süren adaletsizliğin intikamıdır.” dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenen Safi el-Din, “Bu savaş sadece Gazze savaşı değil. Biz de tarafsız kalmayacağız." ifadesini kullandı.



İran'da da Filistin'e destek eylemleri yapıldı. Yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle Tahran'daki Filistin Meydanı’nda toplandı. Meydandaki duvara “Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası” afişi asıldı.



İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, Aksa Tufanı operasyonunun "işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını" söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, tüm yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu çatışmalar, Filistin topraklarında süren yasa dışı işgal, Filistin halkına yönelik devam eden baskılar ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan saygısızlıklardan kaynaklandı." denildi.



Libya ve Fas, yaşananlardan İsrail'i sorumlu tuttu, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı.



İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası hukuka uyulmamasının bölgedeki gerilimin temel nedeni olduğunu bildirdi.



Çin, Filistin-İsrail çatışmasını önlemenin tek yolunun 'iki devleti çözümün' uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu açıkladı.



Sudan da Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma yetkisine sahip olduğunu duyurdu.



Türkiye, Pakistan ve Afrika Birliği’nden ise taraflara itidal çağrıları yapıldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gerilimle ilgili olarak, Filistin, ABD, İran, Suudi Arabistan, Mısır, İspanya ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Öte yandan yurdun çeşitli kentlerinde Filistin'e destek eylemleri yapıldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan yapılan açıklamalarda, sivil kayıplara dikkat çekilerek her iki taraf da kınandı, diplomasiyle yoluyla çözüm önerileri yapıldı.





