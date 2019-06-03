İsrail, 52 yıllık Filistin işgalini kutlamak için Kudüs'te sokaklara döküldü. Mescid-i Aksa'da zafer kutlamaları yapılırkan Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, "Yüzyılın Anlaşması" planının tek taraflı olduğu için kabul görmeyeceğini itiraf etti.

İsrail, Filistin'i işagalini kutluyor.



İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 52’nci yılında kentin çeşitli yerlerinde gösteriler yapıldı.



İçinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yapıldı.



Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bazı kapıları İsrail polisi tarafından kapatıldı ve sadece gösteri için Yahudilerin girişine izin verildi.



Kutlama sırasında ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, tepki çeken Washington'un "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile ilgili itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.



"Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı"nda konuşan Pompeo, planın tek taraflı olduğunu kabul etti.



Washington Post gazetesinin haberine göre Amerikan Dışişleri Bakanı, "Yüzyılın Anlaşması"planının İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip yeterli ilgiyi göremeyeceğini beklediğini söyledi.



Haber, İngiltere ziyaretindeki Amerika Başkan Donald Trump'a soruldu. Trump, "Haklı olabilir. Yani çoğu kişi bunu söyleyebilir. İyi bir şansımız var ama bakalım ne olacak." diye yanıtladı.





ulusal.com.tr