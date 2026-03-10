İsrail, Filistinli esirlerin koğuşlarına eş zamanlı baskın yaptı

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin tüm hapishanelere eş zamanlı baskın düzenlediğini ve bazı Filistinli esirlerin yaralandığını açıkladı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail Cezaevi İdaresine bağlı güçlerin, tüm hapishanelerde Filistinli esirlerin bulunduğu koğuşlara eş zamanlı baskın düzenlediğini duyurdu. Ramazan ayında gerçekleştirilen bu operasyonlarda esirlere yönelik sistematik şiddet uygulandığı bildirildi.

BASKININ DETAYLARI VE YARALILAR

Açıklamaya göre, koğuşlara yönelik müdahalede cop, ses bombası ve biber gazı gibi unsurlar kullanılırken esirlere yönelik doğrudan fiziksel şiddet de uygulandı.

Müdahale sonucunda bazı esirlerin yaralandığı ve bir kısmının hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, yaralıların tam sayısına ilişkin henüz net bir ayrıntı paylaşılmadı.

OLAYIN ARDINDAN İSRAİL YÖNETİMİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİLDİ

Filistinli Esirler Medya Ofisi: İsrail’in esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğunu vurgulayarak, uluslararası kurumlara bu ihlallerin durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

"SAVAŞ SUÇU"

Hamas: Söz konusu baskını Filistinli esirlere yönelik yeni bir "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas, baskınların Ramazan ayında eş zamanlı düzenlenmesinin, esirlerin iradesini kırmayı hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

israil filistin Filistin Esirler Cemiyeti
