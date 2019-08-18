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İsrail, Filistinlilere helikopter ve tanklarla saldırdı

İsrail, Filistinlilere helikopter ve tanklarla saldırdı. İsrail ordusu Gazze şeridinde bir grup Filistinliyi öldüğünü doğruladı. Açıklamanın ardından sınır yakınlarında 3 Filistinli gencin cesedi bulundu. Gençlerin cenazeleri Gazze'de omuzlarda taşındı.

İsrail, Filistinlilere helikopter ve tanklarla saldırdı

İsrail askerlerinin ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tansiyon yüksek. İsrail ordusu Filistinlilere saldırdı. 3 genç yaşamını yitirdi.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında, helikopter ve tanklarla, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail Ordusu, saldırıyı doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açıldığı belirtildi. Daha fazla ayrıntı verilmedi.

Açıklamanın ardından  İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.  

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. Yirmili yaşlardaki Muhmut el-Velayide, Muhammed el-Teramisi ve Muhammed Ebu Namus'un naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.

Cenaze törenine yüzlerce kiş katıldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin
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