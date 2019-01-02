İsrail Filistinlilerin evlerinde baskın düzenledi. Batı Şeria'da "Terör eylemi" suçlamasıyla 15 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere baskılarını her geçen gün artırıyor.



Tel Aviv yönetiminin sert müdahalesine rağmen eylemlerini sürdüren Filistinlilerin evlerine operasyon yapıldı.



İşgale karşı direnen Filistinlileri "terör eylemi" düzenlemekle suçlayan İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan Filistinliler, gözaltı merkezine götürüldü.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.



İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.



"İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.





ulusal.com.tr