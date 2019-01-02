banner1002
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un acı günü
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un acı günü
Rusya'daki patlamada ölü sayısı yükseldi
Rusya'daki patlamada ölü sayısı yükseldi
Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme
Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı

İsrail Filistinlilerin evlerinde baskın düzenledi

İsrail Filistinlilerin evlerinde baskın düzenledi. Batı Şeria'da "Terör eylemi" suçlamasıyla 15 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail Filistinlilerin evlerinde baskın düzenledi

İsrail güçleri Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere baskılarını her geçen gün artırıyor. 

Tel Aviv yönetiminin sert müdahalesine rağmen eylemlerini sürdüren Filistinlilerin evlerine operasyon yapıldı.

İşgale karşı direnen Filistinlileri "terör eylemi" düzenlemekle suçlayan İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinliler, gözaltı merkezine götürüldü. 

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

"İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #filistin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.