İsrail Fosfor Bombası Kullandı

İsrail'e en büyük desteği ise ABD veriyor. ABD Başkanı Biden kameraların karşısına geçti, İsrail'e verdiği desteği bir kez daha yineledi.



"ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız."



Biden, Filistin güçlerinin İsrail'e karşı harekâtında en az 14 ABD vatandaşının öldüğünü esir alınanlar arasında da ABD'lilerin olduğunu kaydetti.



ABD Başkanı Joe Biden (CO BAYDIN), ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu söyledi. Biden Hamas ile ilgili de yalanlar söyledi.



İsrail ordusu ise, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da (ANTONİ BLİNKIN) İsrail'e gidiyor.



ABD uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemileri de Doğu Akdeniz'e doğru yol alıyor.



ABD, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.



Son saldırılarla İsrail'in hava savunma sisteminin demirden değil kağıttan bir kubbe olduğu ortaya çıktı.



İsrail'in hava savunma sistemi yoğun saldırılara karşı koymakta zorlanıyor. Özellikle farklı alanlardan eş zamanlı seri füze veya roket atışlarıyla sistemin doyuma ulaşması halinde, Demir Kubbe kalkanı yetersiz kalıyor.

Filistin Güçleri Son Olarak Sderot Şehrindeki Hedefleri Vurdu

İsrail Filistin güçlerinin 7 Ekim'deki gibi şehre sızmasından korktuğundan şehirde çok sayıda kontrol noktası oluşturdu. Sderot'a askeri sevkiyat da devam ediyor.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları da yoğun şekilde devam ediyor. Gazze'yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini de vurdu.



Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi. Fosfor bombası yasaklı silahlar arasında yer alıyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1.055 Filistinli şehit oldu. 5 bin 184 kişi yaralandı.



İsrail'in katlettiği kişiler arasında 8 gazeteci, 3 sağlık çalışanı ve 9 Birleşmiş Milletler çalışanı da bulunuyor.



Birleşmiş Milletler İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi. Örgüt, Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurdu.