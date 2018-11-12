İsrail askerleri Gazze'ye sızarak suikast düzenledi. Kassam Tugayı Komutanı Nur Bereke hayatını kaybetti. Hamas, çıkan çatışmada bir İsrail askerinin öldürdüğünü duyurdu. İsrail ise daha sonra Gazze'ye hava saldırısı düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı "7 Filistinlinin şehit olduğunu" duyurdu.

Gazze'de kanlı bir gece yaşandı. Bir grup İsrail askeri İzzeddin el-Kassam Tugayı'na suikast düzenledi. Hedefte Komutan Nureddin Muhammed Bereke'nin de aralarında olduğu üst düzey isimler vardı.



Suikast timi Gazze'ye girmesiyle çatışma çıktı. Komutan Bereke hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda "7 Filistinli'nin şehit olduğunu, 7'sinin yaralandını" duyurdu. Hamas kaynakları da çatışmada 1 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 1 İsrail askerinin de esir alındığını belirtti.



Saldırının ardından Gazze Şeridi'ne giren İsrail askerleri havadan tahliye edildi. Suikastte kullanılan 3 araç hava saldırısıyla imha edildi. Orduya ait savaş uçakları, birliğin bulunduğu yere giden bölge ve yolları da havadan bombaladı. Bir motosiklet, bir araç, tarım arazisi, oyun parkı, bir bina, Kassam Tugayları'na ait bir mevzi ve bir de araba tamir atölyesi kullanılamaz hale getirildi.



Olayla ilgili İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada büyük resme işaret edildi. Saldırının özellikle komutan Bereke'ye suikast niyeti taşımadığı vurgulandı. "Bu bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu" denildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Fransa ziyaretini yarıda kesti. Yaşananların ardından İsrail Başbakanı ilk açıklamasında tehditler savurdu. "Güç kullanımından bir adım uzaktayız." ifadelerini kullandı.



Paris'ten İsrail'e dönen Netanyahu'nun, gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik danışmanlığını toplaması bekleniyor.



ulusal.com.tr