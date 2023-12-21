İsrail Gazze İçin 'Rum Planı' Devrede

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Gazze'ye 'deniz koridoru' açılmasını görüşüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi'nin Gazze'ye yardım konusunda samimi olmadığını söyledi; "İsrail ile iş birliği, yardım adı altında perdeleniyor" dedi.



Gazze'ye hava bombardımanlarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden destek alan İsrail, bölgede askeri üs konuşlandırmak için de girişimlerde bulunuyor.



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombus ile Gazze'ye 'deniz koridoru' açılması konusunu görüşmüş, Larnaca Limanı'nı ziyaret etmişti.



İsrail, ziyaretin amacını “Gazze’ye yardımların deniz yoluyla gönderilmesini sağlamak”olarak açıklamıştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’deki katliamlarında İsrail’e en büyük desteği veren ABD ve İngiltere’nin Rum Kesiminin kontrolündeki toprakları kullandığını söyledi. Güney Kıbrıs’ta son dönemde artan ABD ve Fransız askeri varlığına dikkat çekti.



Tatar, Gazze'ye deniz yolu ile insani yardım koridoru’nun, İsrail'e askeri desteği "perdeleme" niyetini taşıdığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetiminin tüm bu eylemleri yaparken, KKTC ve garantör ülke olarak Türkiye’nin de Ada'nın ortağı olduğunu göz ardı ettiğini söyledi. Rum Kesimi’nde 2 askeri üssü bulunan İngiltere’yi uyardı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ekim ve Kasım aylarında ABD’nin İncirlik üssünden kalkan uçakların Güney Kıbrıs Agratur üzerinden İsrail’e silah ve mühimmat götürdüğüne dair bilgileri paylaşmıştı.



Filistin halkı üzerine yağan bombaların Türkiye'den gitmesinin ihanet olduğunu belirten Perinçek, Türkiye’deki Amerikan üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri denetimine alınması talebini vurgulamıştı.



