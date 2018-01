İsrail'in Gazze'nin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in (Kerem Şalom) bugünden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılacağı bildirildi.

İsrail Hükümetinin Filistin Topraklarındaki Faaliyetlerinin Koordinatörü Yoav Mordechai, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde yer alan, bölgenin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in pazar günü itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin "güvenlik" konusundaki değerlendirmelerinin ardından söz konusu kararı aldığı ve Filistin'deki yetkili taraflara bilgi verildiği kaydedildi.

Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh da İsrail yönetiminin, "güvenlik" gerekçesiyle sınır kapısının kapatılacağını kendilerine ilettiğini söyledi.



Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.



İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor. Bazen de Filistinlileri "cezalandırmak" amacıyla kapatabiliyor.



İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.