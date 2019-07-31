İsrail, Gazze Şeridi'nde 54 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nde sadece bu yıl içinde 12'si çocuk, 4'ü kadın 54 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in insan hakları ihlalleri Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi raporuna yansıdı. Raporda İsrail güçlerinin Gazze'de 3 bin 723 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 2019'un ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın 54 Filistinliyi öldürdü.



Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 2019'un ilk yarısında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bir rapor yayımladı.



Raporda, İsrail kuvvetlerinin bu yılın ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 54 Filistinliyi şehit ettiği, ayrıca bin 226'sı çocuk, 179'u kadın toplam 3 bin 723 kişiyi yaraladığı belirtildi.



İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere karşı "öldürücü güç kullandığı" kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sistematik şekilde insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edildi.



Raporda ayrıca İsrail'in Filistinli balıkçılara ateş açtığı bilgisi de yer aldı. İsrail'in, sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçıları gözaltına aldığı veya teknelerine el koyduğu aktarıldı. 2019'un ilk yarısında Gazzeli balıkçılara 207 saldırı düzenlendiği, 15 balıkçının yaralandığı, 28 balıkçının gözaltına alındığı ve 11 teknenin alıkonulduğu kaydedildi.





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