İsrail-Gazze sınırında Dönüş İntifadası ilan edildi... Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başladıkları eylemler 17'inci günü geride bıraktı. Filistin'in özgürlüğü için dünyaya kararlılık mesajı veren engelli Filistinliler ise İsrail hapishanelerinde yurttaşları için eylem yaptı.

Tam 17 gündür İsrail-Gazze sınır hattında sürgün edildikleri topraklar için mücadele ediyorlar.



Toprak Günü'nün 42'inci yılında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün İsrail işgalinin meşrulaştırıldığı 14 Mayıs'a kadar sürecek.



İsrail'in gerçek mermilerler ve gaz fişekleri ile hedef aldığı Filistinler, kadın çocuk demeden direnişe devam ediyor.



Yürüyüşün başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı, yaralıların sayısı ise 3 bini aştı.



İsrail bayraklarını ateşe veren Filistinliler, sınırın sıfır noktasına ulaştı.



Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan "Filistin halkı, sınırdaki tel örgüler üzerinde sıfır noktasına ulaştı, bugünden sonra nereye ulaşacağını bilemeyiz" diyerek İsrail güçlerine meydan okudu.



İsrail'in saldırıları sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 50 Filistinli, İsrail hapishanelerindeki bin 500 Filistinli hasta tutukluya destek için yarıştı.



Maraton 1500 adını İsrail hapishanelerindeki bin 500 Filistinli hasta esire dikkati çekmek için yapıldı.



Yarışı ilk sırada tamamlayan Ömer el-Garbavi, kupayı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara armağan ettiğini söyledi.



Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.





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