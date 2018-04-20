İsrail-Gazze sınırında dördüncü cuma geride kaldı. "Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen eyleme İsrail yine gerçek mermilerle müdahale etti, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ne mermiler, ne bombalar ne de teller durdurdu onları.



Bugünkü gösterilere "Şehitler ve Esirler Cuması" adı verildi.



İsrail ordusu gösteriler öncesi Gazze'ye havadan bildiri attı, Filistinlileri tehdit etti.



Tehditlere rağmen onbinler İsrail-Gazze sınırına akın etti. Cuma namazı sınırda kılındı. Ardından yürüyüş başladı.



İsaril askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı bombalarla ve gerçek mermilerle kalabalığı üzerine ateş açtı.



İsrail kurşunlarına hedef olan 24 ve 25 yaşlarındaki iki Filistinli genç yaşamını yitirdi.



Sınırdaki gösterilerle eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da eylemler başladı.



İlk müdahale haberi, Batı Şeria'nın El Halil şehrinden geldi.



Gösteriye sert şekilde müdahale eden İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.



Nablus ve Ramallah'a bağlı bazı bölgelerde de Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.



İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 37'ye yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde eylemler düzenliyor.



Filistinliler eylemlerini İsraiil işgalini meşru ilan edildiği mayıs ayı ortasına kadar devam edecek.







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