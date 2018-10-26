İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli sayısı 4'e, gerçek mermiyle yaralananların sayısı 31'e yükseldi

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 31'inci cumasında devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki sınırda toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu yaralanan Filistinliler ambulanslarla bölgeden uzaklaştırıldı.



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.