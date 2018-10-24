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İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sınırında bir gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Refah kentinin doğu sınırındaki Filistinli gruplardan birine ait gözetleme kulesini iki füzeyle hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail güçleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazze #filistin #refah kenti #israil
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