İsrail'in Gazze'de Filistinlileri hedef alan saldırıları devam ediyor. Yeni yerleşimler inşa etmek için Filislinliler'in evlerini yıkan İsrail dün 1 Filistinli'yi şehit etti. İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı. 25 yaşındaki Naci ez-Zeanin isimli Filistinli gencin şehit olduğu ifade edildi.



İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan bir dizi hava saldırısında 3 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.



İsrail Savunma Bakanı Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.



Liberman, "Birleşmiş Milletler, Mısır ve Katar aracılığıyla yapılan ara buluculuk çabalarının, Gazze'de ateşkesi sağlamak için çözüme götürecek bir formüle ulaşmadığını, Hamas'a şiddetli bir darbe yöneltmekten başka çare kalmadığını" savunmuştu.



ulusal.com.tr