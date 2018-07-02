Mısır, abluka altındaki Gazze'nin dünyaya açılan Refah Sınır Kapısı yeniden açılmasını kararlaştırdı. İsrail ise Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistinlilerin Kudüs ve Batı Şeria'daki eylemleri sürüyor.
Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açma kararı aldı.
Ramazan Bayramı'nda açılan sınır kapısı 29 Haziran'da bir açıklama yapılmadan kapatılmıştı.
Çift yönlü olarak geçişe kapatılan sınır kapısının yeniden açılması kararlaştırıldı.
Mısır tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken İsrail'in bölgeyi hedef alan saldırıları sürüyor.
Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına hava saldırısı düzenledi.
İsrail'e savaş uçakları "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir tarım alanı vurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Amerika'nın kanlı elçilik açılışı başlayan gösteriler ise sürüyor.
"Özgürlük" sloganları ile Kudüs sokaklarını dolduran Filistinliler, İsrail mermilerinin hedefi oldu.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenleyerek 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar bir kadın ile 3 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan çocukların daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.