İsrail Gazze'de 10 Filistinli'yi katletti! Hayatını kaybedenler arasında bir bebek de var

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Der el-Belah'ta bulunan Ez-Zevayide beldesinde İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği bir evde biri bebek, ikisi çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de 10 Filistinli'yi katletti! Hayatını kaybedenler arasında bir bebek de var
İsrail Gazze'de 10 Filistinli'yi katletti! Hayatını kaybedenler arasında bir bebek de var
Editör: Uğur Çam
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İsrail ordusu, Gazze'de bir evi bombaladı. İsrail'in bombaladığı ev, yerinden edilen ve evlerini kaybeden Filistinlilerin çadırlarıyla çevriliydi. Saldırıda 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti. Cenazeler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Saldırı sonrasında çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli büyük korku ve panik yaşadı. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen cenazeler arasında battaniyeye sarılmış halde yan yana yere dizilen iki çocuğun naaşı dikkati çekti. Cenazelerin yanında duran bir Filistinli, kucağındaki cansız bebeği işaret ederek, "Bu insanların suçu ne, neden öldürülüyorlar?" dedi.

Hastaneye gelen Filistinliler, gözyaşları içinde yakınlarının naaşına dokunmaya çalıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldüğünü, 79 bin 852 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Üç ülke daha Filistin'i tanıyacak! İşte dünyada Filistin'i tanıyan ülkelerÜç ülke daha Filistin'i tanıyacak! İşte dünyada Filistin'i tanıyan ülkelerDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # israil # gazze
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