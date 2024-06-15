İsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.