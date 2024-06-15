İsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığı açıklandı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.