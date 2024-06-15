İsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığı açıklandı.

İsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdü
Editör: Mert Sagit

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.

Denizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadıDenizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadıYurt
# israil # gazze
Çok Okunanlar
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Aşırı sıcaklarda dikkat! Beyin ve damar hastalıkları bakın nasıl artıyor?
Aşırı sıcaklarda dikkat! Beyin ve damar hastalıkları bakın nasıl artıyor?
Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldı
Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldı
Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
22 işçi yediği yemekten zehirlendi
22 işçi yediği yemekten zehirlendi
Öne Çıkanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları eylemde | ULUSAL HABER İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları eylemde | ULUSAL HABER Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda