İsrail Gazze'de 150 Filistinliyi katletti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırı başlattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda en az 150 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandı

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı.

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanırken, uluslararası topluma İsrail'e "vahşi saldırılarını" durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail 246 gündür Gazze'ye saldırıyor

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişi öldü, çoğu çocuk 14 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, kuzeydeki Zeytun ve Sabra mahallesi ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Şahin ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de çeşitli noktaları hedef alan İsrail ordusu, saldırılarını karadan ve denizden gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.