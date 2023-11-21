İsrail Gazze'de 4 Doktoru Daha Öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi'ni bombalaması sonucu aralarında doktor ve sağlık ekiplerinin de olduğu bazı kişilerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı ise, İsrail ordusunun El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktorun öldürüldüğünü duyurdu.

El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhanne, basına yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle büyük bir trajedi yaşadıklarını ve hastanenin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Muhanne, hastane koridorlarının hastalarla dolu olduğunu aktardı.