İsrail Gazze'de 5 bin 379 öğrenciyi öldürdü

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 bin 379 öğrenci hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 144 gündür devam eden saldırılarda 5 bin 379 öğrencinin öldüğü, 8 bin 888 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da 48 öğrenciyi öldürdüğü, 305 öğrenciyi yaraladığı, 97 öğrenciyi ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Gazze'de 255 öğretmen ve eğitimcinin öldürüldüğü, 891'inin de yaralandığı belirtilirken, Batı Şeria'da ise 6 eğitim çalışanının yaralandığı, 73 personelin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 351 okulu bombaladığı ve bunlardan 65'inin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı olduğu vurgulandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 40 okulun tamamen yıkıldığı, 111 tanesinin ağır hasar aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 57 okulun baskınlara maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 620 bin öğrencinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.