İsrail Gazze'de 6 Kişilik Aileyi Hayattan Kopardı!

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yapılan bombardımanda 6 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de 6 Kişilik Aileyi Hayattan Kopardı!

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Savaş uçakları, kentin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde Şaban ailesinin evine saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda anne-baba ile 4 çocuklarının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Anne İnas Şaban'ın kardeşi Fethi Şaban, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı. Fethi Şaban, kız kardeşi İnas, eniştesi Nezir ve yeğenleri Ömer, Gade, Betül ve Ahmed'in evlerine uyarı yapılmadan aniden düzenlenen bombardımanda hayatını kaybettiğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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