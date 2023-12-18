İsrail, Gazze'de Bozguna Uğruyor

İşgalci İsrail, terör estirdiği Gazze’de bozguna uğramaya devam ediyor. İsrail ordusu, 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Öte yandan Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçlerini vurdu.

İsrail, Gazze'de Bozguna Uğruyor

Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında büyük oranda sivilleri katleden İsrail, cephede ise ağır kayıplar veriyor.

Son günlerdeki başarısız esir kurtarma girişimleriyle kendi askerlerini öldüren İsrail, Gazze’de Filistin direnişini de aşamıyor.

HAMAS’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile çatışmalarda en az 2 İsrail askeri daha öldü. Resmi açıklama, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden geldi.

İsrail’in 31 Ekim’den bu yana kara saldırısı düzenlediği Gazze’de, cephede ölen asker sayısı 129’a yükselirken, Tel Aviv, Kassam Tugaylarınca etkisiz hale getirilen paralı askerlerin sayısını açıklamıyor. Ayrıca, ailesinin açıklanmasını istemediği asker ölümleri de kamuoyundan gizleniyor.

Öte yandan Kassam Tugayları, Gazze’de tünel bulan İsrail güçlerine, "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren bir video paylaştı.

Videoda, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzeyinde tünel bulduğu anlar yer aldı. Videonun sonunda ise, tünelin kullanım amacına işaret edilerek Arapça, İbranice ve İngilizce "Geç geldiniz, görev tamamlandı." mesajı yayınlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yanıt yalnızca Filistin Direniş Örgütleri'nden değil, bölge ülkelerindeki güçlerden de geliyor.

Lübnan'da Hizbullah hareketi, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

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