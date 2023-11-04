İsrail Gazze'de Çocuk Hastanesini Vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini hedef aldı.

Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.