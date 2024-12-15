İsrail Gazze'de çok sayıda Filistinliyi katletti
Dünya gözünü Suriye'ye dikmişken İsrail Gazze'deki katliamlarına sessiz sedasız devam ediyor. Gazze'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gazze'nin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evin bombalanması sonucu toplamda 19 Filistinli hayatını kaybetti.
Suriye'de işgale girişen İsrail, Gazze'deki katliamlarını da sürdürüyor. Gazze'nin üç mahallesinde İsrail savaş uçakları evleri bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde bombalanan 3 evde 19 Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL GAZZE'DEKİ KATLİAMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının, dün gece En-Nefak'ta Matar ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, yaralananlar oldu. Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi. İsrail güçlerinin, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesine düzenlediği topçu saldırısında Halef ailesinden 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir okulun yakınındaki çadırı hedef alan hava saldırısında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ayrıca Gazze'nin güneyindeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yoğun ateş açtığını ve topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı