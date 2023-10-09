İsrail Gazze'de Sivillere Saldırıyor! 493 Filistinli Şehit Oldu

İsrail, Filistin direniş güçlerinin düzenlediği Aksa Tufanı ile büyük darbe yedi. Askerleri esir alınan, stratejik noktaları direniş güçleri tarafından ele geçirilen İsrail, Gazze'ye saldırı düzenledi. İsrail sivil ayrımı yapmadan saldırılarına devam ediyor.

İsrail Saldırılarında Çok Sayıda Filistinli Şehit Oldu

Çok sayıda Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Gazze'de okul ve camileri de vurdu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı.

İsrail Gazze'ye Bin Tondan Fazla Patlayıcı Attı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bin tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. İsrail Gazze'nin elektriğini ve suyunu da kesti. İsrail Gazze Şeridi'ne saldırırken Batı Şeria'daki baskınlarını artırdı. İsrail Batı Şeria'da da 14 Filistinli'yi öldürdü. İsrail Lübnan sınırına ise birliklerini konuşlandırıyor. Filistin güçleri ise İsrail topraklarına saldırılarını sürdürüyor. ABD uçak gemileri ise Gazze'ye doğru yola çıkmış durumda.