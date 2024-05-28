İsrail Gazze'de yine çadırlara saldırdı! 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Refah kentine saldırılarını sürdürüyor. Daha önce yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenleyen ve en az 40 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, yine çadırlara saldırdı.

İSRAİL YİNE FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIRLARA SALDIRDI

İsrail, Gazze'deki sivil katliamlarını sürdürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından ayrı ayrı yapılan yargılamalar da İsrail'i durdurmaya yetmedi. Dünyanın tepkisine rağmen İsrail, Refah kentindeki sivillere saldırılarını sürdürdü.

İsrail, Refah kentinin batısında kalan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 21 Filistinli hayatını kaybetti.