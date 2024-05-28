İsrail Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Refah'ı bombalayan İsrail, son olarak Kemal Advan Hastanesi'ni ve hastaneye ait elektrik jenaretörlerinin bombalandığı belirtildi.

İsrail Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldı
İsrail Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldı
Editör: Uğur Çam

Refah'a saldıran İsrail, Gazze'deki katliamlarına ara vermiyor. Alınan bilgiye göre İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldı. Hastane kaynakları, İsrail savaş uçakları ve topçularının, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İspanya Filistin'i resmen tanıdıİspanya Filistin'i resmen tanıdıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze
Çok Okunanlar
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! 28 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! 28 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Havalar ısınıyor, onlar ortaya çıkıyor! Evinizdeki böceklerden kolayca kurtulmanın yolları
Havalar ısınıyor, onlar ortaya çıkıyor! Evinizdeki böceklerden kolayca kurtulmanın yolları
İslam Memiş'ten dolar, euro ve altınla ilgili yeni değerlendirme
İslam Memiş'ten dolar, euro ve altınla ilgili yeni değerlendirme
Öne Çıkanlar Gürcistan'da darbe mi oluyor? Cumhurbaşkanı muhalefetle birleşti! | ULUSAL HABER Gürcistan'da darbe mi oluyor? Cumhurbaşkanı muhalefetle birleşti! | ULUSAL HABER Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi