İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı Vurdu

 İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu.

İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı Vurdu
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Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

HAMAS Kamikaze Dronları İle İsrail'i VurduHAMAS Kamikaze Dronları İle İsrail'i VurduDünya
# israil # filistin # gazze
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