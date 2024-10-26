İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 22 gündür "etnik temizlik" yaptığı ve en az 820 Filistinliyi öldürdüğü belirtilirken, İsrail askerlerinin, sivil savunma ekiplerini ve ambulansları engellediği aktarıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite,  Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Sevabite, "İsrail ordusunun yerleşim yerlerini, yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani felaket yaşanıyor." dedi.

Sevabite, İsrail ordusunun başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere bölgedeki bütün hastaneleri ablukaya aldığını, sağlık personellerini, hatta hasta ve yaralıları alıkoyduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nde hastanedeki tüm erkek sağlık personelinin yanı sıra bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, kadınları da hastanedeki bir odada aç ve susuz bir şekilde alıkoyduğunu ifade etmişti.

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