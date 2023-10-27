İsrail Gazze'ye Hava Saldırısını Yoğunlaştırdı! Kassam Tugayları Saldırılara Karşılık Verdi

İsrail, Gazze'ye yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada kara kuvvetlerinin bu gece Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurdu. Kassam Tugayları ise İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.

İsrail Gazze'ye Hava Saldırısını Yoğunlaştırdı! Kassam Tugayları Saldırılara Karşılık Verdi
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Kassam Tugayları, İsrail’in hava saldırılarına roketlerle karşılık veriyor. Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi.

ABD destekli İsrail'in saldırıları karşılıksız bırakılmıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in hava saldırılarına roketlerle karşılık verdi. Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttüklerini açıklamıştı. İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtilmişti.

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