İsrail Gazze'ye havadan saldırdı: 14 kişi hayatını kaybetti

 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı: 14 kişi hayatını kaybetti
Editör: Mert Sagit
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İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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