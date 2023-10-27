İsrail Gazze'ye Karadan Girmeye Çalıştı! Kassam Tugayları İsrail Araçlarını Pusuya Düşürdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları arttı. Gazze'ye çeşitli noktalardan karadan girmeye çalışan İsrail askerleri Kassam Tugayları tarafından karşılandı. Kassam Tugayları, İsrail araçlarını pusuya düşürerek İsrail askerlerini geri çekilmeye zorladı.

İsrail Gazze'ye Karadan Girmeye Çalıştı! Kassam Tugayları İsrail Araçlarını Pusuya Düşürdü
Editör: Uğur Çam

İsrail, Gazze'ye saldırılarını arttırdı. Havadan, karadan ve denizden bombardımanı arttıran İsrail, bazı bölgelerden karadan Gazze'ye girmeye çalıştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin Gazze'ye karadan girişine izin vermedi.

İsrail Araçları Pusuya Düşürüldü

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail işgal araçları, Bureij kampının doğusunda ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde El Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. İşgal araçları pusuya düştükten  sonra Gazze Şeridi sınırlarının dışına çekildi. Ayrıca Beyt Hanun bölgesinde İsrail kuvvetleriyle Kassam Tugayları arasında çatışmalar başladı. İsrail güçleri tünellerden çıkan Kassam Tugaylarını görmek için sürekli olarak aydınlatma fişeği attı.  Hamas, askerlerinin El Bureyc Kampı ve Beyt Hanun yönünde sızmaya çalışan IDF birliklerine karşı şiddetli çatışmalar yürüttüğünü açıkladı.

İsrail Gazze Saldırı
İsrail'in Gazze'ye Sızmaya Çalıştığı Noktalar
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