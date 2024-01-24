İsrail Gazze'ye yardımların yüzde 75'ini engelliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'ye yapılan insani yardımlar İsrail ordusu tarafından engelleniyor. Çeşitli hastalıkların ve açlığın baş gösterdiği Gazze'yle ilgili Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, Gazze'de temiz su sıkıntısı yaşandığını ve hijyen koşullarının sağlanamadığını aktardı. McGoldrick, solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.

İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR

Yardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.

HAN YUNUS'TA BM BİNASINA SALDIRDI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ÇATIŞMALAR TIRMANIYOR

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş on binden fazla Filistinlinin sığındığı eğitim merkezinin vurulduğunu aktardı.

White, "Gazze Han Yunus'ta çatışmalar tırmanıyor. Yerinden edilmiş on binden fazla kişinin sığındığı eğitim merkezi az önce vuruldu, binalarda yangın çıktı. Büyük kayıp var. Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün boyunca engellendi, insanlar mahsur kaldı." ifadesini kullandı.

White'ın açıklamasında, saldırının kim tarafından yapıldığına değinilmemesi ise dikkati çekti.

UNRWA Gazze Direktörü White, yaptığı ikinci açıklamada, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Öte yandan, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.