İsrail Gazze'ye Yığınak Yapıyor! Filistin Direnişi Sürüyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

İsrail Gazze'ye Yığınak Yapıyor! Filistin Direnişi Sürüyor

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı operasyonlar sonrası İsrail ile çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor. İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam etti.

İsrail Ordusu Gazze Sınırına Yığınak Yapmaya Devam Ediyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor. İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor. Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

Filistin Direniyor, Filistin Savaşıyor! İşgalci İsrail Sivilleri ÖldürüyorFilistin Direniyor, Filistin Savaşıyor! İşgalci İsrail Sivilleri ÖldürüyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
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