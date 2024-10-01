İsrail gece Şam’ı vurdu!

İsrail, gece saatlerinde Lübnan’daki çatışmalardan kaçan sığınmacıların geldiği Suriye’nin başkenti Şam’a saldırı düzenledi. Saldırı İran'ın Şam Büyükelçiliğinin bulunduğu Mezze bölgesinde yoğunlaştı. Suriye güvenlik güçleri bombaların çoğunu durdurdu. Ancak bombanın isabet ettiği binada siviller hayatını kaybetti.

GECENİN ÜÇÜNCÜ SALDIRISI

Saldırıyla ilgili Şam’ın resmi ajansı SANA bilgi geçti. Haberde "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." denildi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE DRONLAR

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği belirtildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

GOLAN YÖNÜNDEN GELDİLER

Askeri bir kaynak SANA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün sabah saat 02.05 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Suriye Golan yönünden savaş uçakları ve İHA’larla Şam şehrinin bazı noktalarını hedef alan bir hava saldırganlığı başlattı.”

Saldırılarda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyuruldu. Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait hava araçları dün de Şam'ın güneyindeki Esad köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef almıştı.

1 NİSAN’DA DA KONSOLOSLUĞA SALDIRMIŞTI

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili şehit olmuştu.

SİVİLLER ŞAM’A GELİYOR

Lübnan’ın bir süredir hava saldırıları düzenlediği ve dün karadan işgal girişiminde bulunduğu Lübnan’daki siviller, güvenlikleri için Suriye’ye geliyor. Lübnanlılar Cdeydet Yabus Sınır Kapısından Suriye’ye giriyor. Dün de Şam Kırsalı Valisi Ahmed Halil, sınır kapısındaki çalışmaları inceledi. Halil, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından sınır kapısına gelenler için valiliğin ilk anlardan itibaren gerekli tüm gereksinimleri ve ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını söyledi.

Valiliğin merkezler hazırladığını belirten Halil henüz buralarda herhangi bir gurbetçi kabul edilmediğini, bunun yerine valilikteki evlerde ve bazı otellerde kaldıklarını ifade etti.

Halil, gelenlerle ilgili çalışmaların Birleşmiş Milletler Suriye Mülteciler Yüksek Komiserliği ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Suriye Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Gonzalo Gabriel Vargas Llosa da dün Şam Valisi Tarık Kreyşati ile görüşerek Lübnanlıların ihtiyaçlarının karşılanması için işbirliği ve koordinasyon masaya yatırdı.