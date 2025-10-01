İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı! Saldırı an meselesi!

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım taşırken, İsrail’e ait olduğu düşünülen 12 gemi tarafından kuşatıldı. Filonun etrafındaki gemiler, 8 ila 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aktivistler, "1 saat içinde olası bir yasadışı müdahale gerçekleşebileceğini" ve filonun bu süreçte iletişim kaybı yaşadığını belirtiyor. Ayrıca, filoya yönelik sinyal kesintileri de sıklaşmış durumda.

Filo içerisinde yer alan aktivist Zeynel Abidin Özkan, Adagio gemisinden yaptığı açıklamada, "Filo yakınlarında İsrail donanmasına ait gemiler saptandı," dedi. Türk aktivist Davut Taşkıran ise, Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada, "Gemiler filoya 10 mil mesafede bulunuyor," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Hava kararmışken, Taşkıran saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederken, filoda bir drone alarmı verildiği bildirildi.

İrlandalı komedyen ve aktivist Tadhg Hickey, Küresel Sumud Filosu’ndaki İsrail müdahalesine dair yaptığı açıklamada, "Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız," dedi. Hickey, filodaki aktivistler ve gemi mürettebatının, İsrail’in müdahalesine karşı saatlerdir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, "Hissiyat ve alınan istihbarat, müdahalenin çok yakın olduğuna işaret ediyor," diyen Hickey, "Öyle ki dün gece Alma gemisinin yakınında bir askeri gemi olduğu görüldü," şeklinde ekledi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, gazeteciler, sanatçılar ve aktivistlerden oluşuyor. Filo, Gazze’ye tıbbi yardım ve diğer insani malzemeler taşımak amacıyla günlerdir yol alıyor. İnsani yardım taşıyan filo, özellikle tıbbi malzeme konusunda büyük bir yük taşıyor.

Eğer İsrail tarafından herhangi bir saldırı gerçekleşmezse, Küresel Sumud Filosu'nun yarın sabah Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Bu filo, Gazze'ye doğru yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. "Sumud" kelimesi, Arapçada "kararlılık" ve "sarsılmaz azim" anlamlarına gelirken, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra Filistin halkı arasında bir kavrama dönüşmüştür. Sumud, işgal altındaki topraklarda halkın kalmasını, kimliğini ve kültürünü yaşatmasını, şiddet içermeyen direniş biçimlerini ve alternatif yapılar kurmayı ifade eder.