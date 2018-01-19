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İsrail güçleri 2018’in ilk iki haftasında 4 Filistinliyi şehit etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "İsrail güçlerinin 2018'in ilk iki haftasında 4 Filistinliyi şehit ettiğini, 269 kişiyi yaraladığını, 261 kişiyi gözaltına aldığını ve Filistinlilere ait 3 evi yıktığı veya el koyduğunu" açıkladı.

İsrail güçleri 2018’in ilk iki haftasında 4 Filistinliyi şehit etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "İsrail güçlerinin 2018'in ilk iki haftasında 4 Filistinliyi şehit ettiğini, 269 kişiyi yaraladığını, 261 kişiyi gözaltına aldığını ve Filistinlilere ait 3 evi yıktığı veya el koyduğunu" açıkladı.

OCHA tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında yaşanan 4 olayda 3'ü çocuk 4 Filistinliyi şehit etti.

Aynı bölgelerde yaşanan olaylara müdahaleleri sırasında İsrail askerleri 83'ü çocuk 269 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği 176 operasyonda, 22'si çocuk 261 Filistinliyi gözaltına alırken, söz konusu operasyonların 10'unda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Raporda ayrıca İsrail makamlarının "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 3 eve el koyduğu veya yıktığı belirtilirken, 16 kişinin evsiz kaldığı, 2 kişinin ise zorla göç ettirildiği vurgulandı.

İsrail'in, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'i "güvenlik" gerekçesiyle kapattığı daha sonra açtığı belirtilen raporda, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın ise hala kapalı olduğu ve yaklaşık 23 bin Filistinlinin insani nedenlerle sınırı geçmek için bekledikleri kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #OCHA #işgal altındaki Doğu Kudüs #işgal altındaki Batı Şeria #filistin #bm #abluka altındaki Gazze
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