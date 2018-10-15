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İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #Batı Şeria #filistin
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