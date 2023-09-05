İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarında kendilerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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israil ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde bulunan askerlere bir Filistinlinin ateş açtığı, askerlerin de saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu bir İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre askerlerin vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, yaklaşık 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'yı 1967'den itibaren uluslararası hukuka göre işgal ediyor.

BM'nin açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da son 19 yılın en kanlı dönemi yaşanıyor.


İsrail ordusu veya Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana 180 Filistinli öldürüldü. BM, 2022'de 151 Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # Batı Şeria # gazze
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