İsrail Güçleri İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Kuşattı
İşgalci İsrail'in Filistin halkına yaptığı baskılar devam ediyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine baskın düzenledi.
Beldedeki bir evi kuşatan İsrail askerleri, evde bulunanların teslim olmasını istedi.
İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.