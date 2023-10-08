İsrail Güçleri Kendi Vatandaşını Vurdu

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için "terörist zannederek" öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsrail Güçleri Kendi Vatandaşını Vurdu
Son Güncelleme:

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir polis, "Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

TGB 29 Ekim İçin Sahaya İndi! "Büyük Yürüyüşte Devrimle Buluşalım"TGB 29 Ekim İçin Sahaya İndi! "Büyük Yürüyüşte Devrimle Buluşalım"Yurt
# israil # filistin
Çok Okunanlar
Hamas'tan Aksa Tufanı Operasyonuyla İlgili Açıklama!
Hamas'tan Aksa Tufanı Operasyonuyla İlgili Açıklama!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
Sancaktepe'de 3 Çocuğun Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Yayımlandı
Sancaktepe'de 3 Çocuğun Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Yayımlandı
Öne Çıkanlar Tam 18 Guinnes Dünya Rekoruna Sahip Türk: Erden Eruç! - Güneşli Sohbetler - Güneş Batum - Erden Eruç Tam 18 Guinnes Dünya Rekoruna Sahip Türk: Erden Eruç! - Güneşli Sohbetler - Güneş Batum - Erden Eruç Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu! Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!