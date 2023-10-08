İsrail Güçleri Kendi Vatandaşını Vurdu

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir polis, "Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.