İsrail güneyden ve kuzeyden vuruldu

Direniş Cephesi art arda düzenlediği operasyonlarla İsrail’e ağır kayıplar verdirdi.



Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse saldırı düzenledi.



İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü’nün yanı sıra Hayfa’nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü füzelerle vuruldu.



Ayrıca İsrail ordusu karadan ilerlemeye çalıştığı Lübnan topraklarında bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.



Öte yandan İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi hayatını kaybetti.



Hizbullah İsrail’i kuzeyden Yemen ise güneyden vuruyor.



Yemen, İsrail’in güneyindeki Eilat kentinde "hayati önemi olan bir hedefe" çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.



Direniş Güçleri karşısında hiçbir askeri ve siyasi hedefine ulaşamayan Netanyahu Hükümeti ise zor günler geçiriyor.



İsrailliler Netanyahu’nun istifası ve esir takası talebiyle gösteri düzenledi. Tel Aviv’deki gösteride, İsrailliler meşaleler yakarak ellerinde Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçilere yönelik eleştiriler içeren pankart, afiş ve dövizler taşıdı.



İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı.



İsrailli yetkililer eylemi "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden bir vahim olay" şeklinde değerlendirdi. Olayla 3 şüpheli gözaltına alındı.