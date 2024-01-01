İsrail Güvenlik Güçlerine 7 Ekim Saldırısıyla İlgili İhmal Davası Açıldı

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.

İsrail Güvenlik Güçlerine 7 Ekim Saldırısıyla İlgili İhmal Davası Açıldı

İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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