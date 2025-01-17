İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplandı

Katar, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada ateşkesin 19 Ocak Pazar gününden itibaren uygulanacağı ifade edilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığının duyurulmasının ardından İsrail'den farklı bir karar gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak ise anlaşmaya bağlı olduklarını duyurmuştu.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANDI

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

srail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ertelenen güvenlik kabinesi toplantısı Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere başladı.